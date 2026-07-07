Μια λαμπερή συνάντηση με φόντο τον κόσμο της υψηλής ραπτικής έγινε στο Παρίσι, λίγο πριν από την επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη.

Η διάσημη τραγουδίστρια, Τζένιφερ Λόπεζ, επισκέφθηκε το ατελιέ της καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας στη γαλλική πρωτεύουσα, προκειμένου να κάνει πρόβα για την εμφάνισή της.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία για την επίδειξη μόδας της Πέμπτης 9 Ιουλίου, όπου η διάσημη σταρ αναμένεται να δώσει το «παρών».

«The most beautiful afternoon with one of the most stunning women in the world. Some beauty simply cannot be captured («Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποια ομορφιά απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί)», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη στο βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν μαζί στον χώρο του ατελιέ.