Την έντονη αντίδραση της σχεδιάστριας προκάλεσαν τα αρνητικά σχόλια στο Instagram για το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου, με τη Σίλια Κριθαριώτη να παίρνει θέση δημόσια προκειμένου να αποσαφηνίσει τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημιουργίας της.

Μετά το διπλό γαμήλιο σκηνικό της ηθοποιού με τον Μπρούνο Τσερέλα, αρχικά στην Πλάκα και έπειτα στην Πάρο, το διαδίκτυο αλλά και πρόσωπα της μόδας, όπως ο Λάκης Γαβαλάς με την αναφορά του για «κολλημένα υπολείμματα δαντέλας», σχολίασαν έντονα το αποτέλεσμα.

Όταν ένας χρήστης της πλατφόρμας χαρακτήρισε υπερβολικά αποκαλυπτικό το ένδυμα της δεύτερης τελετής, η Σίλια Κριθαριώτη απάντησε άμεσα:

«Πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Η φούστα είναι ντουμπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος , άρα αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Επίσης, δεν έγινε γάμος σε εκκλησία, αλλά ανταλλαγή όρκων αγάπης και έρωτα δίπλα στη θάλασσα. Το φόρεμα εκφράζει πάθος, έρωτα και ελευθερία. Αν αυτές οι έννοιες σας ενοχλούν ή σας είναι άγνωστες μπορείτε απλώς να κοιτάξετε αλλού»

Το χρονικό της διπλής τελετής και οι ευχές της σχεδιάστριας

Λίγο νωρίτερα, η ίδια είχε αναρτήσει φωτογραφικό υλικό από τις δύο διαφορετικές εμφανίσεις που σχεδίασε για το ζευγάρι, συνοδεύοντάς το με το δικό της μήνυμα για την πορεία της σχέσης τους:

«Εύχομαι στην Αθηνά Οικονομάκου και στον Μπρούνο Τσερέλα, ατελείωτη αγάπη και ευτυχία. Μετά την γαμήλια τελετή στην Πλάκα, αντάλλαξαν όρκους αγάπης και πάθους στο μαγευτικό νησί της Πάρου, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από το καλοκαιρινό φως. Δύο διαφορετικές γαμήλιες τελετές, μια όμορφη ιστορία αγάπης. Τους εύχομαι μια ζωή γεμάτη ευτυχία, αγάπη, πάθος και ατελείωτες μαγικές αναμνήσεις».

Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει τον θρησκευτικό του γάμο υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, ενώ το τριήμερο πάρτι στην Πάρο και η ανταλλαγή των όρκων ακολούθησαν έναν μήνα μετά, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026.