Η Αγγλία προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη της με 2-1 επί του Κονγκό, πετυχαίνοντας την πρώτη της ανατροπή στη διοργάνωση μετά τον τελικό του… 1966.

Τα «Τρία Λιοντάρια» ήταν το μεγάλο φαβορί και όλοι περίμεναν μια σχετικά εύκολη νίκη, τελικά όμως χρειάστηκε να ιδρώσει για να αποκλείσει τους Κονγκολέζους και τα κατάφερε λόγω του Χάρι Κέιν.

Ο σέντερ φορ της Μπάγερν Μονάχου ήταν αυτός που… πήρε από το χέρι την Αγγλία και την οδήγησε στη νίκη με 2-1, σκοράροντας στο 75′ και στο 86′. Δύο γκολ με τα οποία γράφτηκε ιστορία καθώς είναι η πρώτη ανατροπή των Άγγλων σε αγώνα Μουντιάλ μετά τον τελικό του 1966.

Αυτές οι δύο νίκες, τότε με τη Γερμανία και τώρα με το Κονγκό, είναι οι μοναδικές που έχει πάρει η Αγγλία με ανατροπή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας 5 ισοπαλίες και 17 ήττες, σε αγώνες στους οποίου έμεινε πίσω στο σκορ.