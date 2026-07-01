Η Ολλανδία ολοκλήρωσε την πορεία της στο Μουντιάλ 2026 στη φάση των «32», γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα πέναλτι από το Μαρόκο, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονη απογοήτευση και αντιδράσεις στο εσωτερικό της ομάδας.

Μετά τον αποκλεισμό, ο Ρόναλντ Κούμαν βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα των «οράνιε» στη διοργάνωση. Ο Ολλανδός τεχνικός ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας, βάζοντας τέλος στη δεύτερη θητεία του.

Μάλιστα, οι δηλώσεις του αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει συνολικά από την προπονητική καριέρα, κάτι που σηματοδοτεί μια πιθανή μεγάλη αλλαγή στη διαδρομή του.

«Όλοι μοιραζόμασταν το όνειρο να γράψουμε ιστορία σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως δεν τα καταφέραμε. Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από εμένα. Ως προπονητής, η ευθύνη βαραίνει τελικά εμένα. Τα τελευταία χρόνια με έκαναν να συνειδητοποιήσω, για ακόμη μία φορά, ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ήταν όλη μου η ζωή, όμως η υγεία είναι ανεκτίμητη. Όταν ένας άνθρωπος που αγαπάς βαθιά δίνει μια τόσο δύσκολη μάχη, αλλάζει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media.

Ο 63χρονος προπονητής είχε αναλάβει την εθνική Ολλανδίας το 2023, με στόχο μια νέα αγωνιστική εποχή, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Μουντιάλ.