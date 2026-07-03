Η Πορτογαλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Κροατία και με νίκη 2-1 στο Τορόντο εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Οι Ίβηρες βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως με γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο από την άσπρη βούλα και κεφαλιά του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσαν την ανατροπή.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με την Πορτογαλία να έχει την κατοχή και να απειλεί κυρίως με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ η Κροατία απάντησε με οργανωμένες αντεπιθέσεις και τον Ντιόγκο Κόστα να επεμβαίνει όποτε χρειάστηκε.

Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς άνοιξε το σκορ στο 53ο λεπτό, όταν ο Ίβαν Πέρισιτς εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Άντε Μπούντιμιρ και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ντιόγκο Κόστα για το 0-1. Η απάντηση των Πορτογάλων ήρθε στο 68′, όταν μετά από υπόδειξη του VAR καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Πορτογαλίας και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ευστόχησε από τα έντεκα βήματα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια.

Στα τελευταία λεπτά η αναμέτρηση απέκτησε άγρια ομορφιά, με την Κροατία να αγγίζει ξανά το γκολ, έχοντας μεταξύ άλλων και προσπάθεια στο δοκάρι, όμως ο Ντιόγκο Κόστα κράτησε όρθια την ομάδα του.

Όταν όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι οδηγούνταν στην παράταση, ο Ραφαέλ Λεάο έκανε εξαιρετική σέντρα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Γκονσάλο Ράμος νίκησε με κεφαλιά τους Γκβάρντιολ και Πονγκράτσιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας την πρόκριση στην Πορτογαλία.

Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό, με την Κροατία να φτάνει μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, όμως έπειτα από έλεγχο στο VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, διατηρώντας το 2-1 υπέρ της Πορτογαλίας.

Η Πορτογαλία παρατάχθηκε με τους Ντιόγκο Κόστα, Ζοάο Κανσέλο, Ρούμπεν Ντίας, Ρενάτο Βέιγκα, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, Πέδρο Νέτο, Ραφαέλ Λεάο και Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Κροατία ξεκίνησε με τους Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, Γιόσιπ Στάνισιτς, Μαρίν Πονγκράτσιτς, Γιόσιπ Σούταλο, Ματέο Κόβατσιτς, Λούκα Μόντριτς, Νίκολα Βλάσιτς, Μάρτιν Μπατουρίνα, Πέταρ Σούτσιτς, Άντε Μπούντιμιρ και Ίβαν Πέρισιτς