Αντιδράσεις προκάλεσε το σχόλιο του Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ για τον αγώνα της Παραγουάης με τη Γαλλία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς χαρακτήρισε «αφρικανική εθνική ομάδα» τους «τρικολόρ».

Ο παλαίμαχος Παραγουανός τερματοφύλακας συγκέντρωνε πάνω του τα βλέμματα όταν αγωνιζόταν καθώς δεν ήταν καλός μόνο στο να αποκρούει αλλά και στο να σκοράρει και συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και τώρα. Μόνο που οι αντιδράσεις δεν είναι θετικές, πλέον, αλλά αρνητικές.

Ο Τσιλαβέρτ έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές για ομοφοβικά ή ρατσιστικά σχόλια και το ίδιο συμβαίνει και τώρα, καθώς αποφάσισε να σχολιάσει τις δηλώσεις του παλαίμαχου Γάλλου επιθετικού Κριστόφ Ντουγκαρί, ο οποίος προέβλεψε τη νίκη των «τρικολόρ».

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στους «16» του Μουντιάλ 1998 με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-0 και τώρα θα αναμετρηθούν στους «16» του Μουντιάλ 2026, με τον Τσιλαβέρτ να σχολιάζει τα λόγια του Ντουγκαρί γράφοντας τα εξής στα social media…

«Κριστόφ, έχεις δίκιο. Το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους και τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μια αφρικανική εθνική ομάδα».