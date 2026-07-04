Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα τετράτροχο όχημα (γουρούνα) συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με το tempo24, το τετράτροχο όχημα βγήκε από κάποιο στενό και έπεσε πάνω στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά, καθώς είχε προτεραιότητα, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων στο συγκεκριμένο όχημα και πιο ελαφριά ο δεύτερος.

Πρόκειται, βάσει των ίδιων πληροφοριών, για νεαρούς τουρίστες, που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με τον 18χρονο βαρύτερα τραυματισμένο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αφού έχει διασωληνωθεί.

Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.