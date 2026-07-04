Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση για τα δεδομένα της εποχής, καθώς ήταν μόλις το δεύτερο φιλικό του μετά την έναρξη της προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 τον Άγιαξ με γκολ των Τεττέη, Ζαρουρί και Ταμπόρδα.

Τρεις μέρες μετά το 4-0 επί της Χέλμοντ, οι «πράσινοι» είχαν απέναντί τους τον Άγιαξ και με την εμφάνισή τους προκάλεσαν χαμόγελα, δείχνοντας να υιοθετούν σιγά-σιγά αυτά που θέλει να περάσει στην ομάδα ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος παρέταξε ξανά με 4-2-3-1 την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Αντίνο στα πρώτα λεπτά, για να έρθει τελικά το γκολ στο 15′, όταν ο Τσάπρας πέρασε την κάθετη για τον Τεττέη και αυτός βγήκε τετ α τετ και τελείωσε σωστά τη φάση για το 0-1.

Το «τριφύλλι» ήλεγχε το παιχνίδι, έβγαινε ωραία μπροστά, κυκλοφορούσε σωστά τη μπάλα και είχε απαντήσεις στο πρέσινγκ των Ολλανδών, πετυχαίνοντας και δεύτερο γκολ στο 30′: Ο Γιάγκουσιτς συνεργάστηκε ωραία με τον Ίνγκασον, βγήκε τετ α τετ και πάσαρε στον Ζαρουρί που έγραψε το 0-2 προ κενής εστίας.

Ο Άγιαξ, βασικά, φάνηκε μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου και μείωσε στο 43′ με κεφαλιά του Κοναντού, ο οποίος στο 45′ πήγε και για την ισοφάριση αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ μετά το σουτ που επιχείρησε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είναι λογικό, οι δύο ομάδες έκαναν πολλές αλλαγές, αυτό που δεν άλλαξε όμως ήταν η σοβαρότητα του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνέχισε να παίζει όπως ήθελε ο Νίστρουπ και στο 75′ κλείδωσε τη νίκη με το 1-3 από την κεφαλιά του Ταμπόρδα μετά τη σέντρα του Μπινιάρη.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Πένια (46′ Κότσαρης), Καλάμπρια (13′ Τσάπρας), Ίνγκασον (46′ Κάτρης), Τουμπά (77′ Λάβδας), Κυριακόπουλος (71′ Μπινιάρης), Καμαρά (62′ Σιώπης), Τσέριν (46′ Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (62′ Παντελίδης), Ζαρουρί (46′ Κοντούρης), Αντίνο (62′ Ταμπόρδα), Τετέι (62′ Ραστόντερ).