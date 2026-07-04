Το Μουντιάλ 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς απέμειναν 16 ομάδες και μόνο δύο εξ αυτών πείθουν πως αξίζουν τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Ένας από τους βασικούς λόγους, αν όχι ο βασικότερος, για τους οποίους το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, είναι το γεγονός ότι δεν αποδίδεται πάντα δικαιοσύνη. Δεν νικάει πάντα ο καλύτερος. Σαν σήμερα, άλλωστε, πριν 22 χρόνια, στις 4 Ιουλίου 2004, η Ελλάδα έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών κατακτώντας το Euro. Υπό αυτή την έννοια, οποιαδήποτε από τις 16 ομάδες που έχουν απομείνει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να κατακτήσουν το τρόπαιο, αλλά η αλήθεια είναι πως μόνο δύο πείθουν πως αξίζουν κάτι τέτοιο.

Η Γαλλία ήταν εξαρχής το φαβορί και το αποδεικνύει κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο, κάνοντας ακόμη και τον… υπερυπολογιστή της Opta να ανεβάζει συνεχώς το ποσοστό της. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή οι Τρικολόρ έχουν το περισσότερο ταλέντο, είναι μια ομάδα πλήρης σε όλες τις γραμμές, έχουν τον Εμπαπέ που έχει αποδείξει πως το Μουντιάλ είναι η αγαπημένη του διοργάνωση και ξέρουν πώς να φτάνουν ως το τέλος. Το 2018 κατέκτησαν το τρόπαιο, το 2022 ήταν ξανά στον τελικό και ηττήθηκαν στα πέναλτι.

Η Ισπανία είναι η άλλη ομάδα που πείθει ότι μπορεί να φτάσει ως το τέλος και να μην υπάρχει καμία ένσταση για αυτό. Η Ρόχα είναι μια ομάδα που βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και συνήθως οι ομάδες που βελτιώνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι μέσα σε ένα τουρνουά προχωράνε πολύ. Οι Ισπανοί έχουν ταλέντο, τους βγαίνει η επιλογή του Ογιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης χωρίς να είναι ο κλασικός φορ στυλ Κέιν, έχουν τον Γιαμάλ που μπορεί να κάνει τη διαφορά και σε κάθε ματς παρουσιάζουν και περισσότερους πρωταγωνιστές.

Από εκεί και πέρα, οι άλλες υποψήφιες για το τρόπαιο είναι σε τέτοια κατάσταση, έχουν τέτοια εικόνα, που σε κάνουν να σκέφτεσαι πως θα είναι κακό για τη διοργάνωση ή για το ποδόσφαιρο γενικά, το να κατακτήσουν το τρόπαιο. Η κάτοχος του τίτλου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, είναι μια ομάδα που εξαρτάται αποκλειστικά από τον Μέσι. Από τον 39χρονο Μέσι που τα τελευταία χρόνια κάνει διακοπές στις ΗΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ξεκούραστος και φαίνεται, όπως φαίνεται και το γεγονός ότι δεν νιώθει πλέον μεγάλη πίεση, καθώς οδήγησε την Αργεντινή στη δόξα το 2022. Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε το Νο10, είναι δύσκολο να βρεις άλλο επιχείρημα για να στηρίξεις την υποψηφιότητα της Αλμπισελέστε, πλην του βατού προγράμματος μέχρι τους ημιτελικούς.

Σε ό,τι αφορά την αιώνια αντίπαλό της, τη Βραζιλία, τα πράγματα είναι χειρότερα. Χωρίς πλάγιους μπακ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά επιθετικά, η Σελεσάο προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να έχει κάποιο ξεκάθαρο πλάνο. Θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, θα έχει μια έκπληξη ο Κάρλο Αντσελότι από εδώ και πέρα; Δύσκολο. Ο Ιταλός προπονητής, πάντως, είναι ίσως το μοναδικό «όπλο» που έχει η πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η τύχη του είναι παροιμιώδης, ο Φάμπιο Καπέλο θεωρεί πως ποτέ κανείς προπονητής δεν ήταν τόσο τυχερός, εκτός από ικανός, οπότε οι Βραζιλιάνοι, βασικά, μπορούν να ποντάρουν μόνο σε αυτό.

Η Πορτογαλία είναι, επίσης, μια ομάδα που αναφερόταν πριν την έναρξη του τουρνουά ως μία εξ αυτών που θα μπορούσε να φτάσει μακριά. Με την εικόνα της μέχρι τώρα, όμως, δεν πείθει. Ο Ρονάλντο είναι σκιά του εαυτού του, η μεσαία γραμμή που θα ήταν το δυνατό της χαρτί δεν είναι στην πράξη όσο αποτελεσματική ήταν στη θεωρία και γενικά τα πράγματα δεν είναι καλά. Αν όμως, γιατί πάντα υπάρχει ένα «αν», αποκλείσουν την Ισπανία στους «16», με την ώθηση που θα πάρουν μπορούν να φτάσουν ως το τέλος.

Τέλος, υπάρχει και η Αγγλία, η οποία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς σε κάθε μεγάλη διοργάνωση πηγαίνει με στόχο το τρόπαιο και νιώθει φαβορί, απλά και μόνο επειδή έτσι πιστεύουν μεταξύ τους. Μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα γράφουν, μόνοι τους τα πιστεύουν. Θεωρητικά τα Τρία Λοντάρια έχουν δυνατό ρόστερ, έχουν και τον Χάρι Κέιν πιο ώριμο και καλύτερο από ποτέ, δεν πείθουν όμως με την απόδοσή τους ως τώρα και έχουν και πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Με το Μεξικό στους «16», με Βραζιλία ή Νορβηγία στους «8», πιθανότατα με Αργεντινή στους «4».

Με λίγα λόγια, με όσα έχουμε δει ως τώρα, η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα και η Ισπανία αυτή που μπορεί να την πλησιάσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Όλες οι υπόλοιπες δεν έχουν την εικόνα ομάδας που είναι έτοιμη να κατακτήσει το τρόπαιο και αν δεν αλλάξει κάτι από εδώ και πέρα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία, καλό θα είναι να μείνουν μακριά από αυτό…