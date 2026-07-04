Ο ΠΑΟΚ πήρε φιλική νίκη με 4-0 επί της Βέστερλο και ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα αλλά και στον Γιάννη Κωνσταντέλια, λέγοντας πως θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο.

Μετά το 4-0 επί της Μπέβερεν, ο «δικέφαλος του βορρά» επικράτησε και της Βέστερλο με το ίδιο σκορ στο δεύτερό του φιλικό μετά την έναρξη της προετοιμασίας, με τον Ιταλό τεχνικό να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

Για το ματς: «Είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Εντάξει, πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά αυτό που προέχει είναι η κατάσταση της ομάδας».

Για τον Κωνσταντέλια: Είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Πρέπει να δουλέψει παραπάνω και σίγουρα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος».

Για τις σημειώσεις που κρατάει: «Είναι επειδή ξεχνάω πράγματα. Λόγω της πίεσης του αγώνα. Μετά το cooling break, νομίζω κάνουμε καλύτερα πράγματα και βελτιωνόμαστε με τη μπάλα. Διορθώνουμε πράγματα».

Για τα μεταγραφικά: «Το κλαμπ, ο αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή. Δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά».