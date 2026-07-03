Μια παρέα πελατών κατηγορείται ότι έφυγε από εστιατόριο θαλασσινών και κρεατικών στη Βρετανία χωρίς να πληρώσει λογαριασμό σχεδόν 400 λιρών, αφού προηγουμένως παραπονέθηκε ότι ο αστακός που τους σερβιρίστηκε είχε «γήινη» γεύση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας, όπως τις δημοσίευσε στο Facebook η σελίδα του εστιατορίου, δείχνουν την παρέα να τρώει στο Aegean Breeze Seafood & Steak House, στην περιοχή Friary Walk του Γούστερ, περίπου στις 15:00 το Σάββατο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διευθυντή λειτουργίας του εστιατορίου, Πολ Φόκνερ, η ομάδα στη συνέχεια έγινε «εχθρική» και αποχώρησε δύο ώρες αργότερα χωρίς να πληρώσει.

Όπως ανέφερε, οι πελάτες παραπονέθηκαν για τη γεύση του αστακού στην πιατέλα θαλασσινών που είχαν παραγγείλει. Το προσωπικό αρχικά προσφέρθηκε να αφαιρέσει 5 λίρες από τον λογαριασμό για τον αστακό και στη συνέχεια πρότεινε να αφαιρέσει ολόκληρο το κόστος του πιάτου, ύψους 79 λιρών. Ο Φόκνερ υποστήριξε ότι και οι δύο προτάσεις απορρίφθηκαν και η παρέα τελικά αποχώρησε χωρίς να πληρώσει τίποτα από τον συνολικό λογαριασμό των 396 λιρών.

Το Aegean Breeze Seafood & Steak House, το οποίο άνοιξε στο Γούστερ πριν από περίπου δέκα μήνες, έχει λάβει υψηλές αξιολογήσεις στο TripAdvisor. Το προσωπικό δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά ανάλογο περιστατικό και πως οι πελάτες του εστιατορίου είναι γενικά «καλοί στη συμπεριφορά». Το εστιατόριο δημοσίευσε εικόνες από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να βοηθήσει και άλλες τοπικές επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τα άτομα που εμπλέκονται.

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις στο Γουστερσάιρ και τις γύρω περιοχές για ένα δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε στο εστιατόριό μας το Σάββατο 27 Ιουνίου, περίπου στις 17:00», ανέφερε η επιχείρηση.

«Μια ομάδα έξι ατόμων έφυγε σκόπιμα χωρίς να πληρώσει για το φαγητό και τα ποτά της, αφήνοντας απλήρωτο λογαριασμό σχεδόν 400 λιρών», πρόσθεσε.

Το εστιατόριο ανέφερε ότι δημοσιοποίησε τις εικόνες ώστε άλλες επιχειρήσεις να είναι προσεκτικές, καθώς θεωρεί πως επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο και έγιναν μάρτυρες του περιστατικού, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία.

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι, απ’ όσο γνωρίζουμε, το περιστατικό δεν είχε σχέση με την ποιότητα του φαγητού ή της εξυπηρέτησής μας, αλλά ήταν απλώς αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών των ατόμων», σημείωσε.

Η αστυνομία του West Mercia επιβεβαίωσε ότι διερευνά υπόθεση αποχώρησης πελατών από εστιατόριο χωρίς πληρωμή.

Εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι αρχές έλαβαν κλήση περίπου στις 17:15 το Σάββατο για περιστατικό σε εστιατόριο στο Friary Walk του Γούστερ και ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.