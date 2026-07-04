Για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τους Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη που θέλει ως συνεργάτες του, αλλά και τις φήμες για μεταγραφές και αποχωρήσεις, μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο «Ζοτς» ήταν στο συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της Euroleague που έγινε στο Telecom Center Athens και σε δηλώσεις του στη Nova είπε τα εξής…

Για τους φίλους του Παναθηναϊκού στην παρουσίαση του: «Δεν περίμενα ότι θα έρχονται τόσοι άνθρωποι. Με αγαπούν. Είναι καλό να μιλάμε για το παρελθόν, αλλά είναι σημαντικό το μέλλον».

Για την εμπιστοσύνη και την υπομονή στον Παναθηναϊκό: «Είναι σημαντικό η εμπιστοσύνη σε όλες τις ομάδες. Ξέρω ότι οι άνθρωποι με εμπιστεύονται. Είναι μια νέα ευκαιρία στην καριέρα μου. Είμαι ευγνώμων στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε να επιστρέψω. Χρειάζεται υπομονή».

Για την επιστροφή του Μπατίστ: «Μίλησα στον Μάικ και θα είναι εδώ, ξέρει την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι χαρούμενος που θα συνεργαστώ με ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Το πιστεύω πολύ. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος».

Για τη φιλοσοφία του και τις συζητήσεις που είχε με παίκτες του Παναθηναϊκού: «Θα προσαρμόσω την φιλοσοφία μου στην ποιότητα των παικτών. Όχι μόνο τώρα, σε κάθε ομάδα. Δεν είναι εύκολο. Θέλω να βοηθήσω τους πάντες να καταλάβουν τη φιλοσοφία μου. Μου αρέσει να μιλάω με τους παίκτες. Συνάντησα κάποιους παίκτες. Μίλησα με τον Σλούκα, είναι αρχηγός της ομάδας. Συνάντησα τον Ναν, τον Χουάντσο, σχεδόν όλους τους Έλληνες παίκτες. θα μιλήσω με όλους, ανάλογα και με το πρόγραμμα».

Για τις φήμες που υπάρχουν για το μέλλον των Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ: «Πως να παλέψεις τις φήμες; Τώρα είναι καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οι φήμες. Κάτι πρέπει να γράψουν υποθέτω».

Για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό: «Ήρθα στην ομάδα που αγαπώ πολύ. Ήρθα εδώ. Μίλησα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καταλάβαμε ο ένας τον άλλο. Ήταν εύκολη απόφαση. Έχω μεγαλύτερη φωτιά μέσα μου, για να κάνω αυτή τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».

Για τους Φαλ και Μπαντιό: «Προφανώς θα έχουμε κάποιους νέους παίκτες. Στην ομάδα υπάρχουν παίκτες με ποιότητα. Να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα με σκληρή δουλειά και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη η Euroleague».

Για τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Ξέρω την ατμόσφαιρα. Θα συγκεντρωθώ στο μπάσκετ. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που πρέπει να περάσω στον κόσμο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Πρέπει να χαιρόμαστε τα ματς αυτά».

Για τον Μπόνγκα και αν θα συνεργαστούν και στον Παναθηναϊκό: «Ποιος ξέρει; Μπορεί να δω εδώ και τον Μπόνγκα κάποια μέρα, μακάρι».

Για την ενδεχόμενη επιστροφή και του Δημήτρη Διαμαντίδη, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του: «Θα είμαι πολύ χαρούμενος. Όχι για να παίξει, αλλά ποιος ξέρει; (σ.σ. γελάει)».

Για το αν είναι διαφορετικός από τον Ομπράντοβιτς του 2012: «Υπάρχουν πολλοί προπονητές εδώ, είμαι μεγαλύτερος τώρα (σ.σ. γελάει)».