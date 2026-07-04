Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7).

Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.00 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Υδρευσης Παναγιώτη Τσικαρίδη, που μεταδίδει το thesspost, στις φλόγες τυλίγονται κατοικίες στην περιοχή.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αμπελάκια και #Κηπούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Νέα_Καλλικράτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.