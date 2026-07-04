Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μέσα σε ζώνη με κατοικίες, βιοτεχνίες και εργοστάσια. Οι ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε επαγγελματικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο εργοστάσια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ των οποίων μονάδα με λάδια οχημάτων, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένα οχήματα στην περιοχή.

Εκκενώσεις και 112

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Στις 20:52 εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου, ενώ προληπτικά εκκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων», όπου φιλοξενούνταν 157 τρόφιμοι. Οι περιθαλπόμενοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε δομές φιλοξενίας και νοσοκομειακές μονάδες, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Παράλληλα, κάτοικοι από τη Φιλοθέη απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, όπου έχει στηθεί χώρος φιλοξενίας με βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως συμμετείχε και ένα εναέριο μέσο. Σημαντική είναι η συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του στρατού, εθελοντών και μηχανημάτων έργου.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με 12 ασθενοφόρα, ενώ έχουν καταγραφεί περιστατικά αναπνευστικών προβλημάτων σε πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για πρώτες βοήθειες.

Έρευνες για τα αίτια – Προσήχθη 76χρονος

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με ειδικό κλιμάκιο να έχει μεταβεί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, προσήχθη ως βασικός ύποπτος ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, πιθανόν δημιουργώντας σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ο ηλικιωμένος εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και για πιθανή επήρεια ουσιών.

Σκηνικό μεγάλης έντασης στην Κεντρική Μακεδονία

Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο είναι μία από τις δεκάδες που ξέσπασαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο, με 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και 16 σχεδόν ταυτόχρονες εστίες στην Κεντρική Μακεδονία. Την ίδια ώρα, άλλες εστίες σε Χαλκιδική και Κιλκίς βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν οριοθετηθεί.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυστηρή τήρηση των οδηγιών εκκένωσης, καθώς οι άνεμοι και η μορφολογία της περιοχής καθιστούν το έργο της πυρόσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.