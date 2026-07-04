Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ επ’ ευκαιρία της 250ής επετείου των ΗΠΑ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι οι δυο ηγέτες συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία, πριν από τη σύνοδο του NATO στην Άγκυρα.

«Οι πρόεδροι φυσικά έθιξαν το ζήτημα της ρύθμισης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την προσεχή συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του NATO στην Τουρκία την 7η και την 8η Ιουλίου», ανέφερε ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας για τις διπλωματικές υποθέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, χθες το βράδυ, το Κίεβο ανακοίνωνε ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.