Στη σύλληψη ενός 73χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στην Καλλιθέα, κατηγορούμενο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος φέρεται νωρίτερα τα μεσάνυχτα να προχώρησε σε ανάρμοστη πράξη σε βάρος μιας 18χρονης, ενώ λίγο πριν είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα και σε μια 6χρονη.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο ίδιος άνδρας είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.