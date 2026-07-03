Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε επί σειρά ετών τον ΕΟΠΥΥ κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, αποκαλύπτοντας μία πολυετή υπόθεση εικονικών συνταγογραφήσεων με οικονομική ζημία που ξεπερνά τις 405.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, έχουν εντοπιστεί 5.429 εικονικές συνταγές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη το άτομο που φέρεται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί.

Ποιοι φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην Αττική ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, πρόκειται για πρόσωπο που είχε συμμετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης στις εθνικές εκλογές του 2023.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός που υπηρετεί σε δημόσιο νοσοκομείο, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Πώς λειτουργούσε η απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Η έρευνα των αρχών δείχνει ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει σταθερή δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, έχοντας σαφή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος.

Το κύκλωμα φέρεται να εντόπιζε ασφαλισμένους που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, αξιοποιώντας τους αριθμούς ΑΜΚΑ τους χωρίς να γίνονται αντιληπτές οι παράνομες ενέργειες.

Επειδή οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν λάμβαναν ειδοποιήσεις μέσω SMS ή email για τις συνταγές που εκδίδονταν στο όνομά τους, οι εικονικές συνταγογραφήσεις μπορούσαν να πραγματοποιούνται χωρίς να εντοπίζονται άμεσα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συνταγές εκτελούνταν με πλαστογραφημένες υπογραφές, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ είτε διοχετεύονταν μέσω φαρμακείων, αποφέροντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ

Η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πολύμηνη έρευνα και στη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων που τεκμηριώνουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, την παράνομη δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν:

240 συσκευασίες φαρμάκων που φέρονται να είχαν συνταγογραφηθεί παράνομα, ορισμένες από τις οποίες περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, ιατρικές γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, καθώς και αποκομμένες ταινίες γνησιότητας και γραμμωτοί κώδικες (barcodes) φαρμάκων.

Το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και αυτοκίνητο.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πραγματική έκταση της υπόθεσης και η οικονομική ζημία σε βάρος του Δημοσίου να είναι ακόμη μεγαλύτερες.