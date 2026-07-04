Με εμφανή συγκίνηση, η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη φράση που άκουσε από τον Γιώργο Μυλωνάκη μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα πρώτα του λόγια προς εκείνη ήταν: «Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου».

Η δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, αναφερόμενη αρχικά στην πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Πρόκειται για το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Περιγράφοντας το διάστημα κατά το οποίο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δεν μπορούσε να μιλήσει, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε ότι τον ρωτούσε διαρκώς αν την αγαπά, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να τον παρακινήσει να ξαναμιλήσει. Αναφερόμενη στη συγκινητική στιγμή που εκείνος της απάντησε, δήλωσε:

«Τον ρωτούσα συνέχεια “μ’ αγαπάς;” και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου”. Ακόμη και τώρα που το λέω συγκινούμαι. Τον είχα κουράσει τόσο πολύ να του το επαναλαμβάνω, που έλεγα πως κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει. Ήταν η πρώτη φράση που είπε όταν μπόρεσε να μιλήσει ξανά, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω».

Αναφερόμενη στην επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό» και στη φροντίδα που έλαβε εκεί ο σύζυγός της, η δημοσιογράφος τόνισε:

«Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως είχα υποσχεθεί όταν φεύγαμε, θα επιστρέφαμε για να τους ευχαριστήσουμε, γιατί για εμένα είναι πραγματικοί ήρωες».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εισήχθη στον «Ευαγγελισμό» στις 15 Απριλίου και παρέμεινε για συνολικά 26 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ στις 28 Μαΐου έγινε γνωστό, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ότι είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε στο σπίτι του.