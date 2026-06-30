Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρέθηκε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, προκειμένου να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκαν δίπλα του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία του.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης γράφει:

Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σημειώνεται πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου.

Ο κ. Μυλωνάκης βρισκόταν στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» για 26 ημέρες, πριν βγει από αυτήν στις αρχές του Μαΐου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα επέστρεψε στις 28 Μαΐου, εντάχθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας και πριν από μερικές ημέρες έλαβε εξιτήριο και από εκεί.