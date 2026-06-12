Μια ιδιαίτερη αναφορά που αφορά στη σύνθεση της ομάδας του Happy Day επιφύλασσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για το κλείσιμο της εκπομπής της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Η παρουσιάστρια του Alpha θέλησε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό τις επερχόμενες αλλαγές στο πάνελ, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή των σταθερών συνεργατών της και τη διαχείριση σοβαρών οικογενειακών ζητημάτων.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε γνωστό ότι η Τίνα Μεσσαροπούλου επανέρχεται στο τηλεοπτικό της πόστο από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο δίμηνης απουσίας. Η δημοσιογράφος είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το πλατό προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του συζύγου της και Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας λόγω ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Ανακοινώνοντας τα ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε χαρακτηριστικά στον αέρα: «Επειδή τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της εδώ στην εκπομπή, δεδομένου ότι ο Γιώργος, που παιδιά συμπτωματικά τη Δευτέρα κλείνουν και δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του, είναι πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει και εκείνη στην καθημερινότητά και στη δουλειά της».

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στην Όλγα Λαφαζάνη

Με αφορμή αυτή την επιστροφή, η παρουσιάστρια ένιωσε την ανάγκη να απευθυνθεί δημόσια στην Όλγα Λαφαζάνη, η οποία είχε αναλάβει τα καθήκοντα της δημοσιογράφου όλο αυτό το διάστημα, υπογραμμίζοντας τους φιλικούς και επαγγελματικούς δεσμούς που τις ενώνουν από την εποχή του Alter.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στράφηκε προς το μέρος της και ανέφερε: «Στην Τίνα αυτά που έχω να πω, θα τα πω τη Δευτέρα και θα τα πούμε εδώ. Θέλω όμως να αδράξω την ευκαιρία και να πω στην Όλγα μας, που η Όλγα είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος…

Πέραν του ότι έχω βαφτίσει την κόρη της, είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου και επαγγελματικά και φιλικά και συναισθηματικά πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί από το Alter και έχουμε συμπορευτεί πολλές φορές.

Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτούς τους δύο μήνες η παρουσία σου στην εκπομπή ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα, για εμάς, για την ομάδα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και κάθισες στη θέση της Τίνας μας δύο μήνες, με τέτοια αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ήθελα να το πω σήμερα γιατί τη Δευτέρα θα εστιάσω στην Τίνα μας που επιστρέφει και ήθελα να το πω δημόσια».