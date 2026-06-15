Δύο μήνες μετά το σοβαρό περιστατικό υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, επέστρεψε στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η δημοσιογράφος του Alpha επέστρεψε στο Happy Day το πρωί της Δευτέρας (15/6), όπου μοιράστηκε όλα όσα βίωσε στους διαδρόμους των νοσοκομείων, μέχρι να δει τα πρώτα θετικά σημάδια και να γυρίσει με τον σύζυγό της στο σπίτι.

«Μπήκα τώρα μέσα και είπα ότι δεν θα κλάψω, γιατί είναι ημέρα χαράς σήμερα αλλά μου ήρθε η εικόνα εκείνης της ημέρας, του πώς έφυγα σφαίρα από εκείνη την καρέκλα. Δόξα τω Θεώ γυρίσαμε σπίτι μας, όλα καλά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου μπαίνοντας στο πλατό της εκπομπής.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά. Αισθανόμουν ότι όλα θα πάνε καλά».

«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου, άρχισε να ανταποκρίνεται επειδή τον τσιμπούσα συνέχεια».

«Το πρώτο διάστημα γύριζα σπίτι και λύγιζα μόνη μου. Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου να το περάσει αυτό που ζήσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν έστω ένα μήνυμα, ακόμα και άνθρωποι με τους οποίους είχαμε έρθει σε μια αντιπαλότητα στο παρελθόν για τα τηλεοπτικά», εξομολογήθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου.