Στο Happy Day επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου, μετά από σχεδόν δύο μήνες απουσίας από την εκπομπή εξαιτίας της περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την περιπέτεια, η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως είναι πολλά τα χρόνια που ο Γιώργος Μυλωνάκης κάνει αυτή τη δουλειά και είναι λογικό να υπάρχει μία εξάντληση και κούραση, ενώ το τελευταίο διάστημα ήταν στενοχωρημένος, με αποτέλεσμα η ίδια να είχε ένα προαίσθημα ότι κάτι κακό θα συνέβαινε. «Είναι πάρα πολύ δυνατός. Όλο αυτό οφείλεται στη δική του τη δύναμη και στη δική μου, στην προσευχή μου. Ακόμα και τώρα μου λέει “έχω κάνει τόσα καλά στη ζωή μου που δεν τα θυμάμαι…”.Και νομίζω ότι τώρα το καλό επέστρεψε», είπε, τονίζοντας πως ο σύζυγός της επανήλθε πολύ σύντομα: «Έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του, είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα. Συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες του», δήλωσε.

Όπως εξομολογήθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου, δεν άφησε τα παιδιά τους να δουν τον πατέρα τους στην εντατική, καθώς ήθελαν να τον δουν καλά: «Ποτέ δεν άφησα να περάσει από το μυαλό τους κάτι αρνητικό, τους έλεγα ότι θέλει χρόνο και όλα θα πάνε καλά. Έλεγα ότι εφόσον αυτή η εικόνα είναι προσωρινή, θα πρέπει να έχουν την εικόνα που είχαν για τον πατέρα τους», σημείωσε.