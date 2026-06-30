Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός επέστρεψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου, με σκοπό να ευχαριστήσει διά ζώσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης νοσηλείας του.

Η κάμερα κατέγραψε τα στιγμιότυπα από την παρουσία του ζευγαριού στους χώρους του ιδρύματος, ύστερα από την ολοκλήρωση της σοβαρής περιπέτειας που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Το μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου

Η σύζυγός του δημοσιοποίησε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας τα συναισθήματα που της προκάλεσε η επιστροφή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός υπό διαφορετικές πλέον συνθήκες.

Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτησή της, η δημοσιογράφος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μπορεί σε αυτούς τους διαδρόμους να έζησα τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου, ωστόσο, επιστρέφοντας, αισθάνθηκα μόνο απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξανασυνάντησα. Το ευχαριστώ είναι λίγο!»

Κλείνοντας το μήνυμά της, αναφέρθηκε και σε μια δέσμευση που είχε δώσει στους εργαζόμενους του νοσοκομείου κατά τις ημέρες της νοσηλείας του συζύγου της, σημειώνοντας:

«ΥΓ Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι!»