Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου ότι προέβη σε «χορό χαράς» για τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της χώρας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«“Mission Accomplished”, κύριε Μάλιν», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος «πέτυχε και κάτι ακόμη», καθώς, όπως υποστήριξε, απέδειξε ότι «δεν έχει καμία θέση στη διοργάνωση ενός διεθνούς τουρνουά». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη στάση του «υπόδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να απαξιώσει την αξιοπρέπεια που συνεπάγεται ο ρόλος της διοργανώτριας χώρας».

"Mission Accomplished," Mr. Mullin.



You also accomplished something else: proving to the world that you have no business hosting an international tournament. Your conduct has been a masterclass for how to squander the dignity that comes with being a host. pic.twitter.com/dxBzDPEKPx — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 30, 2026

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά από δημοσίευμα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο ο Μάλιν δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ανακουφίστηκε από τον αποκλεισμό του Ιράν. «Χαίρομαι που τελείωσαν και δεν επιστρέφουν. Ίσως τραγούδησα και ένα-δυο τραγούδια ή ακόμη και χόρεψα από τη χαρά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, έπειτα από την ισοπαλία 1-1 με την Αίγυπτο, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις θέσεις που οδηγούσαν στα νοκ άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, η αποστολή του Ιράν βρέθηκε αντιμέτωπη με αυστηρούς περιορισμούς από τις αμερικανικές αρχές. Η αρχική βάση προετοιμασίας στην Αριζόνα μεταφέρθηκε τελικά στην Τιχουάνα του Μεξικού, ενώ οι παίκτες ήταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε αγώνα. Οι ιρανικές αρχές και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας κατήγγειλαν επανειλημμένα ότι η ομάδα αντιμετωπίστηκε με άδικο και εχθρικό τρόπο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.