Έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωβουλευτές του πρώην πολιτικής ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφερε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της εφημερίδας Le Monde.

Στην ομάδα αυτή μετείχαν μέχρι πρόσφατα πολλά ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα, όπως ο Εθνικός Συναγερμός.

Η εισαγγελία «διεξάγει επί του παρόντος έρευνες στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της εν εξελίξει διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων από μια πρώην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 2019-24» αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ