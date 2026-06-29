Σύντομα αναμένεται να επισημοποιήσει τη σχέση της η Φαίη Σκορδά, όπως προκύπτει από την πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή της. Η παρουσιάστρια, ερωτηθείσα για τον επερχόμενο γάμο, άφησε να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις στην προσωπική της ζωή δρομολογούνται άμεσα, ξαφνιάζοντας όσους περίμεναν μια πιο συγκρατημένη απάντηση.

Πιο συγκεκριμένα, όταν δέχθηκε ερώτηση για το πότε σχεδιάζει να κάνει το επόμενο βήμα με τον σύντροφό της, η ίδια δήλωσε: «Σε λίγο».

Η κοινή εμφάνιση στην Πάρο και οι ευχές

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο νησί των Κυκλάδων, όπου η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε συνοδευόμενη από τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο wedding party της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, με την κάμερα της εκπομπής Happy Day να εξασφαλίζει τις πρώτες αντιδράσεις.

Πριν αναφερθεί στα δικά της μελλοντικά σχέδια, η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους νεόνυμφους, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Να ζήσουν τους εύχομαι».

Η απόδραση αυτή πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή Buongiorno. Η κοινή παρουσία του ζευγαριού στην Πάρο, σε συνδυασμό με τη δήλωση για το κοντινό μέλλον, επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της σχέσης τους.