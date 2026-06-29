Τα γενέθλια του μικρότερου γιου του, Αριστείδη Σταύρου, γιόρρασε ο Παύλος Ντε Γκρες την ίδια ημέρα που ο ίδιος είχε την ονομαστική του εορτή, προχωρώντας σε μια κοινή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο βενιαμίν της οικογένειας που έχουν δημιουργήσει ο Παύλος και η Μαρί Σαντάλ, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 2008, συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του.

Θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα στον γιο του αλλά και να απαντήσει σε όσους του έστειλαν ευχές για τη γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου, ο ίδιος σημείωσε στην πλατφόρμα:

«Αριστείδη Χρόνια Πολλά 18 σήμερα.Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές που έλαβα σήμερα 🙏🏻Χρόνια Πολλά σε όλους τους εορτάζοντες των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι και να σας χαίρονται οι οικογένειες σας»

Το προφίλ του νεότερου εγγονού του Κωνσταντίνου

Ο Αριστείδης Σταύρος Ντε Γκρες είναι το πέμπτο παιδί της οικογένειας, έχοντας τέσσερα μεγαλύτερα αδέλφια, τη Μαρία Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο, τον Αχιλλέα Ανδρέα και τον Οδυσσέα Κίμωνα. Ως νεότερος εγγονός του Κωνσταντίνου Β΄ και της Άννας Μαρίας, ο ίδιος έχει επιλέξει να διατηρεί μια πιο διακριτική στάση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στο πλευρό των γονέων του σε επίσημες οικογενειακές συγκεντρώσεις, ενώ άτομα από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι διατηρεί έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό με τη γιαγιά του, Άννα Μαρία.