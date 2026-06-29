Μια ακόμη μεγάλη δωρεά, του εφοπλιστή και εθνικού ευεργέτη Αθανάσιου Μαρτίνου, αυτή την φορά προς το Δημοτικό Σχολείο Εξωμβούργου της Τήνου, έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο και μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση της πρώτης μεγάλης δωρεάς που έχει ήδη δρομολογηθεί και αφορά την ανέγερση ενός σύγχρονου κτιρίου για την φιλοξενία των γιατρών που στελεχώνουν το κέντρο Υγείας Τήνου, αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τους διαδικτυακούς ιστότοπους του νησιού ο μεγάλος ευεργέτης της Ελλάδος και το Ίδρυμα που έχει δημιουργήσει, ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα της διευθύντριας και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοτικού Συμβουλίου Εξωμβούργου, καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, όπως και του Δήμου Τήνου αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την αντικατάσταση των κουφωμάτων του εν λόγω σχολικού κτιρίου.

Πρόκειται για μια δωρεά άνω των 30 χιλιάδων ευρώ που αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που βελτιώνει στο έπακρο τις συνθήκες διδασκαλίας και την ενεργειακή απόδοση του Δημοτικού σχολείου Εξωμβούργου, κάνοντας το ασφαλέστερο και λειτουργικό για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου ιδρύθηκε το 2016 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η δημιουργία δομών και προγραμμάτων που στηρίζουν την κοινωνία σε καίριους τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία, ο Αθλητισμός, η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Θρησκεία και ο Πολιτισμός.