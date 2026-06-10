Ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δημάρχου Τήνου Παναγιώτη Κροντηρά, ο εθνικός ευεργέτης Αθανάσιος Μαρτινός προχωρά στην ανέγερση ενός σύγχρονου κτιρίου 300 τμ το οποίο θα διαθέτει τέσσερα διαμερίσματα για τη φιλοξενία των γιατρών που στελεχώνουν το Κέντρο Υγείας της Τήνου. Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται στις 500.000 € και καλύπτεται πλήρως από τη δωρήτρια εταιρεία του εφοπλιστή Αθανάσιου Μαρτίνου.



Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Τήνου «Στην προσπάθειά μας να κατακτήσουμε ουσιαστικές λύσεις για το νησί, ενεργοποιούμε συμμάχους και σημαντικές προσωπικότητες που διακρίνονται για το εθνικό τους αποτύπωμα και τη διαρκή προσφορά τους στην Ελλάδα και την Χριστιανοσύνη».

Στη συνέχεια αναφέρει: « Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε υποβάλει εδώ και καιρό ένα συγκροτημένο αίτημα προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος που δυσχεραίνει τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας του νησιού μας.

Ο κ. Μαρτίνος, ανταποκρινόμενος με ταχύτητα και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, έκανε δεκτή την πρότασή μας. Μέσα από τη συνεργασία μας με την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου», ξεκινάμε την υλοποίηση ενός έργου που αλλάζει τα δεδομένα: την ανέγερση ενός σύγχρονου κτιρίου 300 τ. μ., το οποίο θα διαθέτει τέσσερα διαμερίσματα για τη φιλοξενία των γιατρών μας.

Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται στις 500.000 € και καλύπτεται πλήρως από τη δωρήτρια εταιρεία, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε στο ελάχιστο το ταμείο του Δήμου ή οι πόροι του Δημοσίου. Με αυτή την κίνηση, δίνουμε μια οριστική και έμπρακτη απάντηση στο πρόβλημα της στέγασης, γκρεμίζοντας το εμπόδιο του υψηλού κόστους διαβίωσης, που συχνά αποτρέπει τους επιστήμονες από το να έλθουν και να υπηρετήσουν στα νησιά μας.»

Στην ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται και η επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, στον μεγάλο ευεργέτη της Ελλάδος όπου και έγινε γνωστό, πως μετά την συνομιλία που είχαν οι δυο τους, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προχώρησε σε μια ακόμη συγκινητική χειρονομία, αποφασίζοντας να διπλασιάσει τη χορηγία, προκειμένου να παραδοθεί το κτίριο πλήρως εξοπλισμένο με έπιπλα και εντελώς λειτουργικό, έτοιμο προς άμεση χρήση από τους λειτουργούς της υγείας .



Στην δήλωση του ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς αναφέρει μεταξύ άλλων για το γεγονός «Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και η θωράκισή της απαιτεί διεκδίκηση και ισχυρές συνεργασίες. Το αίτημα που καταθέσαμε στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο βρήκε γόνιμο έδαφος, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει σχέδιο, οι μεγάλες αλλαγές γίνονται πράξη.

Ευχαριστώ θερμά την “ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ” και προσωπικά τον κ. Μαρτίνο, έναν άνθρωπο που τιμά την πατρίδα και τις παραδόσεις μας, για τη γενναιόδωρη προσφορά του. Με το έργο αυτό, εξασφαλίζουμε ότι οι γιατροί μας θα έχουν το σπίτι που τους αξίζει, ώστε να παραμένουν στο νησί μας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αξιοπρέπεια. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά, κινητοποιώντας κάθε σημαντική προσωπικότητα που μπορεί να βοηθήσει στην πρόοδο της Τήνου.»