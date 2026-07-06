Για τις εμπειρίες του γύρω από τη διαφορετικότητα, τα κοινωνικά στερεότυπα αλλά και τις στιγμές κατά τις οποίες ένιωσε απόρριψη στον χώρο της εργασίας του μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στο LGBT Center Greece Vidcast, όπου συνομίλησε με την Τζεφ Μοντάνα και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, αλλά και στις διακρίσεις που μπορεί να έχει συναντήσει.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι η σεξουαλικότητά του αποτέλεσε εμπόδιο στην καριέρα του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα. Όχι καθόλου».

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα περιστατικό από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης, όταν είχε διεκδικήσει έναν ρόλο σε τηλεοπτική σειρά. Όπως ανέφερε, παρότι είχε θετική ανταπόκριση στην οντισιόν, τελικά δεν επιλέχθηκε εξαιτίας της εμφάνισής του εκείνη την περίοδο.

«Έχω πάει σε ένα σίριαλ πιο μικρός, πριν κάνω τηλεόραση, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, είχε κάνει και επιτυχία. Κάνω την ακρόαση, ο ρόλος ήταν ένας γκέι. Έκανα την ακρόαση, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα τον λόγο, επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι», περιέγραψε.

Όπως εξήγησε, η αιτιολόγηση που του δόθηκε ήταν ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν ταίριαζε με τον χαρακτήρα που θα υποδυόταν.

«Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι. Και έτσι έχασα τον ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή αλλά για τη φαλακροποίηση. Εκεί το έφαγα το bullying δηλαδή από το πουθενά», συμπλήρωσε.

Η εικόνα των ρόλων που έχει υποδυθεί

Αναφερόμενος στους χαρακτήρες που έχει ερμηνεύσει κατά καιρούς, ο Νίκος Μουτσινάς σχολίασε ότι έχει ενσαρκώσει αρκετούς ομοφυλόφιλους ρόλους στην τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία αυτή ως επαναλαμβανόμενη.

«Έχω παίξει πολλούς γκέι στην τηλεόραση. Ήταν φρικτό, εννοώ μονότονο», δήλωσε.

Όταν η Τζεφ Μοντάνα τον ρώτησε αν θα μπορούσε να υποδυθεί έναν ετεροφυλόφιλο χαρακτήρα, εκείνος απάντησε: «Παίζω τον straight».

«Κόντρα ρόλος», σχολίασε η οικοδέσποινα, με τον Νίκο Μουτσινά να απαντά: «Δεν νομίζω, με γνωρίζεις;».

Η αποδοχή και η σχέση με τον εαυτό μας

Στο ίδιο πλαίσιο, ο παρουσιαστής μίλησε και για την ανάγκη της προσωπικής αποδοχής, τονίζοντας ότι η γνώμη των άλλων δεν θα πρέπει να καθορίζει την εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του.

«Δεν ασχολείται κανείς με τον άνθρωπο στην πραγματικότητα. Γίνεται ένα πέταγμα μπαλακίου, θέλω να με αποδεχτεί για να με αποδεχτώ. Αυτό είναι πολύ κουραστικό και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλικότητα. Αν εγώ με αποδεχτώ δεν πάει να μην με αποδεχτείς ποτέ; Και τι με νοιάζει», σημείωσε ο Νίκος Μουτσινάς.