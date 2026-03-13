Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Νίκος Μουτσινάς, όπου κλήθηκε να σχολιάσει την τηλεοπτική του επιστροφή με την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Lingo» μέσα από τη συχνότητα του STAR.

«Να μου ευχηθείτε καλή αρχή για το τηλεπαιχνίδι “Lingo”. Πήρα τον χρόνο μου και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό που ήθελα να κάνω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια o Νίκος Μουτσινάς πρόσθεσε: «Πάντα μου κάνετε μια ερώτηση στην οποία θα δώσω μια απάντηση και θα ξεκινήσουν όλοι να λένε το κοντό και το μακρύ και η πλήξη είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, αφού την κάνατε, θα πω ότι δεν με αφορά η άποψη τους καθενός. Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, τους ζητάω να μην ασχοληθούν. Φαντάζομαι θα πουν την άποψή του αλλά εμένα δεν με αφορά. Πάω να κάνω τη δουλειά μου, με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά που δουλεύω και οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί, να είμαστε χαρούμενοι και ωραίοι. Να περάσει καλά ο κόσμος».

Παπανώτας: «Θα τον συμβούλευα να αφήσει αυτή την επιθετικότητα»

«Εμένα δεν μου άρεσαν αυτά που άκουσα από τον Νίκο. Θα τον συμβούλευα να αφήσει αυτή την επιθετικότητα. Θα έπρεπε να είναι πιο ευγενικός. Δεν είσαι και η Μέρλιν Μονρόε!», σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας μέσα από την εκπομπή «Happy Day».