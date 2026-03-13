Ανησυχία προκάλεσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες οι οποίες ανέφεραν ότι βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν με πιθανό στόχο την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ στη βάση ενεργοποιήθηκαν σειρήνες, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε περιπτώσεις απειλής.

Το περιστατικό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανέφεραν ότι είδαν φλεγόμενα αντικείμενα στον ουρανό, εικόνες που καταγράφηκαν και σε βίντεο χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τμήματα βαλλιστικού πυραύλου που άρχισαν να καίγονται λόγω της τριβής κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει αναφερθεί έκρηξη στο έδαφος, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελεγχόμενη διασπορά των συντριμμιών.

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Τρίτο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες

Το συγκεκριμένο συμβάν φέρεται να αποτελεί την τρίτη απόπειρα επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο που σχετίζεται με την Τουρκία μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια.

Στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που επιχειρούσαν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα χρησιμοποιώντας πυραύλους τύπου SM-3.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει επισημάνει ότι τα συστήματα του ΝΑΤΟ είναι σε θέση να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες «ανίχνευσης, παρακολούθησης, πρόληψης και καταστροφής» μιας τέτοιας απειλής σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα λεπτών.

Ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας

Η αυξημένη δραστηριότητα βαλλιστικών πυραύλων στην ευρύτερη περιοχή έχει οδηγήσει τις τουρκικές αρχές σε ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας, με την ανάπτυξη επιπλέον αμυντικών συστημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Patriot εγκαταστάθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Μαλάτια.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι συνήθως καταστρέφονται στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους, κοντά στο όριο του διαστήματος. Τα θραύσματα που επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα καίγονται λόγω της τριβής, διαδικασία που θεωρείται φυσιολογική και δεν εκτιμάται ότι ενέχει σημαντικό κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές.

Έρευνα της εισαγγελίας για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παράλληλα, οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με το περιστατικό αναχαίτισης πυραύλου που φέρεται να εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη διαπίστωση ότι ορισμένες εικόνες και πληροφορίες που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο ήταν παραπλανητικές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η προέλευση των δημοσιεύσεων όσο και τα άτομα που τις αναπαρήγαγαν, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκάλεσαν φόβο και πανικό στην κοινωνία.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν τη διάδοση μη επαληθευμένου περιεχομένου.