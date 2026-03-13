Με μια μεγάλη φωτογραφία του δολοφονημένου πριν από λίγες ημέρες ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εμφανίστηκε σε αντιπολεμική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από «Αριστερές οργανώσεις – συλλογικότητες» που αντιτίθενται στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή και ζητούν τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και «την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο». Στην κινητοποίηση συμμετείχαν δεκάδες πολίτες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας κρατώντας πανό και πλακάτ με συνθήματα κατά του πολέμου και της εμπλοκής δυτικών δυνάμεων στη σύγκρουση.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος κρατούσε μια μεγάλη εικόνα του Ιρανού θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Θυμίζουμε ότι ο Μέγας αγιατολάχ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου έπειτα από αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ισραήλ στην κατοικία του.

Η παρουσία του πρώην υπουργού με το συγκεκριμένο πορτρέτο προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης, ενώ αρκετοί κρατούσαν σημαίες και πανό με μηνύματα αλληλεγγύης προς τον λαό του Ιράν. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης τόνισαν την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και για διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης στην Πλατεία Συντάγματος, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η πορεία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας υπό την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια. Οι διαδηλωτές παρέμειναν για λίγη ώρα έξω από το κτίριο της πρεσβείας, όπου φώναξαν συνθήματα και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που, όπως υποστήριξαν, οδηγούν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Στο κάλεσμα μετείχαν οι Αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες: ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο, Αντιπολεμική Επιτροπή «Διεθνιστικά Βαλκάνια-Μεσόγειος», Διαρκής Αγώνας, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, ΕΚΚΕ, Ένωση Παλαιστίνιων Εργαζομένων, Ενωτική Πρωτοβουλία ΜΕΡΑ-25 – Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, ΚΕΜΑ, ΚΚΕ(μ-λ), Κόκκινο Νήμα, Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Λαϊκή Δράση, Μετάβαση – Οργάνωση για την Κομμουνιστική Προοπτική, Μέτωπο Λαϊκού Αγώνα «Ηλέκτρα Αποστόλου», March to Gaza Greece, ΟΚΔΕ Σπάρτακος, Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο.