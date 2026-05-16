Οι εορτασμοί της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος άρχισαν από το Σάββατο (16/5), με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το παρών τόσο στην ανοιχτή προπόνηση όσο και στο πάρτι που ακολούθησε στην πλατεία του Αετού.

Η Ένωση κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και την Κυριακή (17/5), μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα το γιορτάσει έχοντας και την κούπα, καθώς θα γίνει η απονομή.

Οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» περιμένουν πώς και πώς τη φιέστα καθώς οι άνθρωποι της ΠΑΕ έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη κάνοντας λόγο για ένα σκηνικό που θα μείνει αξέχαστο και οι εορτασμοί άρχισαν από το Σάββατο (16/5).

Περισσότεροι από 12.000 οπαδοί βρέθηκαν στην Allwyn Arena για την ανοιχτή προπόνηση και ακολούθησε το πάρτι στην πλατεία του Αετού, έξω από το γήπεδο, όπου υπήρχε live σκηνή.

Εκεί, ο Ηλιόπουλος τραγούδησε τον ύμνο της ΑΕΚ μαζί με μικρά παιδιά και αποθεώθηκε ξανά από τους οπαδούς, οι οποίοι μετράνε αντίστροφα για τη φιέστα της Κυριακής (17/5).