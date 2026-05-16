Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου στην περιοχή «Βασιλιάς» της Σκιάθου, με το όχημα να καταλήγει στην είσοδο ξενοδοχειακής μονάδας.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν σε στροφή, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε κράσπεδο στη δεξιά πλευρά του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια κατέληξε με σφοδρότητα στην είσοδο ξενοδοχείου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνοδηγός, ζευγάρι περίπου 50 ετών. Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, η γυναίκα βρέθηκε εκτός του οχήματος μετά την πρόσκρουση, ενώ ο οδηγός φέρει σοβαρότερα τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμούς στον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή τους στην Αθήνα. Έτσι, λίγο μετά τις 20:20 πραγματοποιήθηκε ειδική πτήση με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας προς την Ελευσίνα και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

