Ο Τσάμπι Αλόνσο, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση.

Η φετινή σεζόν είναι μια… τραγωδία για τους Λονδρέζους καθώς έχουν αποτύχει σε όλους τους στόχους τους και είναι σε αναζήτηση ενός προπονητή που θα μπορέσει να συμμαζέψει την κατάσταση και να χτίσει μια ομάδα που θα μπορεί να διεκδικήσει τίτλους ξανά.

Αυτός ο προπονητής τελικά, όπως αναφέρουν το The Athletic και το RMC, θα είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, με τον οποίο οι διοικούντες συναντήθηκαν πριν λίγες μέρες. Μια συνάντηση, στην οποία υπήρξε προφορική συμφωνία και για να κλείσει και τυπικά το θέμα θα πρέπει αυτή να γίνει γραπτή, να μπουν οι υπογραφές στο συμβόλαιο.

Με βάση τα ίδια ρεπορτάζ, η Τσέλσι πρόσφερε 4ετές συμβόλαιο στον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος, από την πλευρά του, ζήτησε να έχει λόγο και μάλιστα σημαντικό στις μεταγραφές του καλοκαιριού.