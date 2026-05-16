Ο Γουές Στρίτινγκ, πρώην υπουργός Υγείας (φωτό), επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών στη θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μετά την παραίτησή του από το υπουργικό συμβούλιο, καλώντας παράλληλα σε «νέα ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» και αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην ΕΕ «κάποια μέρα».

Την ίδια ώρα, το Εργατικό Κόμμα ξεκινά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τη συμπληρωματική εκλογή στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, που αναμένεται τον Ιούνιο. Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη, καθώς δόθηκε επίσημα το «πράσινο φως» στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να διεκδικήσει το χρίσμα των Εργατικών, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επιστροφή του στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Η έδρα έμεινε κενή μετά την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών Τζος Σάιμονς, ο οποίος αποχώρησε ώστε να διευκολύνει την κάθοδο του Μπέρναμ. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ θεωρείται από πολλούς πιθανός διάδοχος του Κιρ Στάρμερ, ωστόσο δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών αν δεν είναι πρώτα βουλευτής.