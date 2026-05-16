Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (17/5) την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για την τελευταία αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση και στο +2 από τον ΠΑΟΚ που θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, οπότε έχει το προβάδισμα για την έξοδο στο Champions League και ο Ισπανός τεχνικός τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί έστω αυτός ο στόχος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ…

Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Θέλουμε να παίξουμε καλά και ελπίζουμε να το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού στην 1η πια δεν μπορούμε να είμαστε. Θέλουμε να τα καταφέρουμε για να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League την επόμενη χρονιά».

Για το αν θα παρακολουθεί την εξέλιξη στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Όχι. Την τελευταία φορά δεν ήξερα καθόλου τι συμβαίνει στο άλλο παιχνίδι. Κάποιοι στον πάγκο γνώριζαν, αλλά δεν άκουσα καθόλου τι γινόταν και έμαθα το αποτέλεσμα μετά. Πρώτα από όλα πρέπει να κάνεις εσύ την δουλειά. Αυτή τη στιγμή εξαρτόμαστε από εμάς. Αν κερδίσουμε δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου τι έγινε στο άλλο παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να νικήσει: «Στα παιχνίδια που παίξαμε φέτος με την ΑΕΚ ήρθαν όλα τα αποτελέσματα. Ένα χάσαμε, ένα κερδίσαμε και ένα ήρθαμε ισόπαλοι. Είναι αλήθεια πως στο τελευταίο που παίξαμε απέναντι τους στα πλέι-οφ δεν ήμασταν καλοί. Όχι όμως πως και η ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από εμάς. Νομίζω πως θα δούμε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι και αυτός που θα είναι πιο εύστοχος θα κερδίσει και τους τρεις βαθμούς».