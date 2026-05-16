Την παράταση των άμεσων, προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης.

Αν και η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Τα μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 15 έως την Πέμπτη 28-05-2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.