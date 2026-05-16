Στο ζήτημα της ακρίβειας αναφέρθηκε το πρωί του Σάββατου 16/5 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου λέγοντας πως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και κυβέρνηση, ενώ μίλησε και για την αβεβαιότητα που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο «η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας.

«Η κυβέρνηση λειτουργεί συντονισμένα και χρειάζεται να έχουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα λειτουργήσουμε συντεταγμένα. Όταν λέω ότι εξετάζεται από το Οικονομικό Επιτελείο, είναι κάτι που εξετάζεται και έχουμε αποδείξει ότι αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Στην πράξη εκφράζεται η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική, γιατί αν μείνει ένα μέρος της κοινωνίας πίσω, τότε όλη η κοινωνία μένει πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία μέσω του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τον Υπουργό να σημειώνει πως η διεύρυνση του έργου με τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες και θα επιτρέψει την εξαγωγή φυσικού αερίου, ενισχύοντας τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και δημιουργώντας επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

«Κερδίζουμε γεωπολιτική σταθερότητα. Όποιος ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος στηρίζεται στον άλλον για την ενέργεια, στηρίζεται στον άλλον. Και έχουμε δει ότι αυτό δεν είναι καλό. Μας δίνει μια γεωπολιτική σταθερότητα και επίσης, για να γίνουν όλα αυτά τα έργα, απαιτούνται επενδύσεις. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δημιουργείται προστιθέμενη αξία, δημιουργούνται έσοδα και ουσιαστικά η Ελλάδα γίνεται ο πρωταγωνιστής», δήλωσε.

«Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας»

Όσον αφορά τις εκλογές, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως αυτές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας.

«Ο Αλέξης Τσίπρας εξελέγη πρωθυπουργός. Πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τότε ο κόσμος δεν τον ήξερε και μετά στις εκλογές του ’19 ήταν, νομίζω, μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις κόμματος που είχε κερδίσει ποτέ», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας πως στο βιβλίο του «Ιθάκη» ασκούσε διαρκώς κριτική στους συνεργάτες του.

«Όταν επενδύεις σε μια ηθική ανωτερότητα, όταν τον άλλον τον λες συμμορία, κυβέρνηση υποδίκων, όταν κληθείς εσύ να δώσεις εξηγήσεις – γιατί αν ξεχάσεις να βάλεις ένα εκατομμύριο, πρέπει να δώσεις εξηγήσεις. Όταν κληθείς εσύ να δώσεις εξηγήσεις, δεν μπορείς να ζητάς κατανόηση, όταν εσύ πετάς πέτρες. Να είμαστε δίκαιοι» είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Για την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της ΝΔ, σχολίασε: «Θα θέλαμε ο Κώστας Καραμανλής να είναι στο συνέδριο. Είναι κομμάτι της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά, είναι μια επιλογή του και θέλω να πω ότι επειδή συζητάμε την ακρίβεια και τις προκλήσεις που έχει ο κόσμος κάθε μέρα, ότι προφανώς ο Κώστας Καραμανλής είναι κομμάτι της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην τελική αυτό που ο κόσμος περιμένει από ένα συνέδριο, από μια παράταξη που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία, είναι συγκεκριμένες προτάσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα. Τα οποία αυτό, η αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής, είναι σε μένα σε ένα βαθμό πέρα και πάνω από παρουσίαση ή απουσία».

«Ο Κώστας Καραμανλής ένα χαρακτηριστικό έχει, είναι δωρικός και όταν χρειαστεί να δώσει ένα μήνυμα, το δίνει, μιλάει ο ίδιος. Θα ήταν πολύ καλύτερο για την ενότητα να ήταν παρών χθες εκεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από κει και πέρα, όπως είπα, το μεγάλο διακύβευμα είναι οι απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου» συμπλήρωσε.

«Ο Αντώνης Σαμαράς έχει εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει εκλεγεί πρωθυπουργός. Τον αντιμετωπίζω με σεβασμό. Ας αποφασίσει εκείνος τα επόμενα βήματά του και ας μιλήσουμε. Ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης, ο πραγματικά μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης, είναι τα προβλήματα που δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε» δήλωσε ο υπουργός.σ

Τέλος, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στο νέο κόμμα Καρυστιανού, λέγοντας πως απουσιάζει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο πρόγραμμα και ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα κριθεί στην ουσία».