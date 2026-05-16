Η Αϊτή ανακοίνωσε την τελική 26άδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.
Σε αυτή βρίσκεται και ο Φρανζί Πιερό. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας της Καραϊβικής κάλεσε τον δανεικό από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ διεθνή επιθετικό για το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού.
Η Αϊτή βρίσκεται στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ και θα αγωνιστεί απέναντι σε Βραζιλία, Σκωτία και Μαρόκο, με στόχο μια καλή αγωνιστική παρουσία.
LIS OFISYÈL GRENADYE YO POU MONDYAL 2026— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) May 15, 2026
Yon pèp. Yon drapo. Yon rèv ki tounen reyalite.
Apre yon kalifikasyon istorik, Grenadye yo pare pou pote fyète Ayiti sou pi gwo sèn foutbòl mondyal la. Chak jwè sou lis sa a pote espwa, kouraj ak pasyon tout yon pèp.
Ayiti pare. 🇭🇹 pic.twitter.com/vEpGSpsTl7