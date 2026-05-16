Η Αϊτή ανακοίνωσε την τελική 26άδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.

Σε αυτή βρίσκεται και ο Φρανζί Πιερό. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας της Καραϊβικής κάλεσε τον δανεικό από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ διεθνή επιθετικό για το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού.

Η Αϊτή βρίσκεται στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ και θα αγωνιστεί απέναντι σε Βραζιλία, Σκωτία και Μαρόκο, με στόχο μια καλή αγωνιστική παρουσία.