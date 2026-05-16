Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους αποκτά το Δημόσιο, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει το σύνολο των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Από τις 20 Μαΐου 2026 τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διαβιβάζονται στοιχεία οφειλών από τράπεζες, servicers, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και λοιπούς φορείς.

Στόχος του νέου μηχανισμού είναι η συστηματική συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για το ιδιωτικό χρέος φυσικών και νομικών προσώπων, υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμοποίησης.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Δημήτρης Παπαστεργίου. Στην απόφαση προσδιορίζονται τόσο οι φορείς που υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία όσο και το εύρος των πληροφοριών που θα συλλέγονται.

Ως πιστωτές ορίζονται φορείς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα έναντι των οποίων υπάρχουν οφειλές. Στο Μητρώο θα καταγράφονται όχι μόνο ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά και ενήμερες οφειλές, μαζί με πληροφορίες για ρυθμίσεις, εξασφαλίσεις, καταβολές, τόκους, προσαυξήσεις και τυχόν δικαστικές ή διοικητικές ενέργειες.

Οι οφειλές που καταχωρούνται στο Μητρώο

Το εύρος των δεδομένων που θα τηρούνται είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο. Για κάθε οφειλή θα καταχωρίζονται στοιχεία όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, το ληξιπρόθεσμο ποσό, οι δεδουλευμένοι τόκοι, οι προσαυξήσεις, οι καταβολές του τελευταίου εξαμήνου, η ημερομηνία τελευταίας πληρωμής, οι εγγυήσεις και η πιθανότητα αθέτησης. Παράλληλα, θα τηρούνται πληροφορίες για τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή άλλες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες.

Οι οφειλέτες

Για τους οφειλέτες θα συλλέγονται γενικά οικονομικά και επαγγελματικά στοιχεία, όπως η νομική μορφή, η χώρα και ο τόπος κατοικίας ή έδρας, ο βασικός ΚΑΔ, το μέγεθος της επιχείρησης, η εργασιακή κατάσταση και το καθεστώς πτώχευσης.

Η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση από την ΑΑΔΕ, το ΚΕΑΟ, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, τους ΟΤΑ και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Οι προθεσμίες αποστολής ορίζονται έως την 1η Νοεμβρίου για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και έως την 1η Μαΐου για το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Ειδικά για την πρώτη αποστολή στοιχείων που αφορούν το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 20 Μαΐου 2026.

Κεντρικό στοιχείο του νέου συστήματος αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία θα διαβιβάζονται αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή, ενώ για το ΑΦΜ προβλέπεται διαδικασία ψευδωνυμοποίησης μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου, κάθε φορέας θα αποστέλλει κρυπτογραφημένα στοιχεία, επιτρέποντας στο Μητρώο να συνδέει τις οφειλές του ίδιου προσώπου χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική του ταυτότητα.

Σε τεχνικό επίπεδο, το σύστημα θα φιλοξενείται στο G-Cloud του Δημοσίου και θα διαθέτει υποδομές διαλειτουργικότητας μέσω API και SFTP, δυνατότητα υποβολής αρχείων CSV, καθώς και μηχανισμούς ελέγχου και επικύρωσης δεδομένων. Παράλληλα, προβλέπονται υποσυστήματα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων.

Ανάλυση στοιχείων

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για διάστημα έως και 20 ετών, ενώ θα αξιοποιούνται και για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης. Μέσω του Μητρώου θα παράγονται δείκτες και αναφορές για τη συνολική πορεία του ιδιωτικού χρέους, τη σχέση του με το ΑΕΠ και το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και την κατανομή του ανά περιφέρεια, κατηγορία οφειλέτη, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται ακόμη η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης βασικών δεικτών του ιδιωτικού χρέους, δίνοντας στο οικονομικό επιτελείο ένα νέο εργαλείο παρακολούθησης των κινδύνων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οικονομία.