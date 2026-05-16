Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα τρίχρονο κοριτσάκι, όταν ουκρανικό drone χτύπησε χθες, Παρασκευή, πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως έγινε γνωστό από το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, το πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό των κατοίκων του κτιρίου, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Εικόνες από την πληγείσα τοποθεσία δείχνουν μια δεκαώροφη πολυκατοικία που έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

❗🇷🇺🇺🇦In Belgorod, a drone of the Armed Forces of Ukraine attacked a multi-story building. There are victims, the number of which is being clarified, – the operational headquarters



A three-year-old girl with shrapnel wounds to the shoulder, chest and leg is being transported to… https://t.co/FdWFkbNVdQ pic.twitter.com/IreztrrXfF — War Intel Feed (@warintelfeed) May 15, 2026

Η Ρωσία, η οποία τον Φεβρουάριο του 2022 εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, εξαπολύει συχνά κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της γειτονικής της χώρας. Μόνο την Πέμπτη, 24 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με drones εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.