Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Σκωτσέζικο ποδόσφαιρο μετά το πέναλτι που έδωσε στην Σέλτικ στην αναμέτρηση με την Μάδεργουελ ο διαιτητής Τζον Μπίτον, ο οποίος τέθηκε υπό αστυνομική προστασία, καθώς τα προσωπικά του στοιχεία διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, Μπίτον υπέδειξε πέναλτι στο 99’ του αγώνα, μετά από έλεγχο στο VAR για πιθανό χέρι, απόφαση που έδωσε τη νίκη στη Σέλτικ και την κράτησε ζωντανή τη «μάχη» του τίτλου μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

O προπονητής της πρωτοπόρου Χαρτς, Ντέρεκ ΜακΊνες, χαρακτήρισε την απόφαση «αηδιαστική», ενώ ο τεχνικός της Μάδεργουελ, Γενς Μπέρθελ Άσκου, έκανε λόγο για «ντροπή για το ποδόσφαιρο».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας από την πλευρά της απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «αναπόφευκτο αποτέλεσμα της τοξικότητας» που έχει δημιουργηθεί γύρω από τους διαιτητές, επιρρίπτοντας ευθύνες σε υπερβολικές δηλώσεις και επιθετική ρητορική.