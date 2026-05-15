Νέο ρόλο στην Κεντρική Ασία επιχειρεί να κατοχυρώσει η Τουρκία, αξιοποιώντας τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, τις μεταφορικές διαδρομές, την αμυντική συνεργασία και την κοινή πολιτισμική ταυτότητα με χώρες της περιοχής.

Η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Καζακστάν στις 13-14 Μαΐου και η άτυπη σύνοδος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στο Τουρκιστάν στις 15 Μαΐου δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως απλές διπλωματικές κινήσεις. Σύμφωνα με ανάλυση των Times of Central Asia, εντάσσονται σε μια ευρύτερη γεωπολιτική μετατόπιση, στην οποία η Τουρκία εμφανίζεται ως ένας χρήσιμος «τρίτος άξονας» για τα κράτη της Κεντρικής Ασίας.

Η Άγκυρα ανάμεσα σε Ρωσία, Κίνα και Δύση

Για δεκαετίες, η Κεντρική Ασία περιγραφόταν κυρίως μέσα από το δίπολο Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα διατηρεί ιστορικούς, γλωσσικούς, ενεργειακούς και ασφαλιστικούς δεσμούς με την περιοχή, ενώ το Πεκίνο έχει εξελιχθεί στον βασικό παίκτη σε επίπεδο υποδομών, εμπορίου και επενδύσεων.

Την ίδια ώρα, η Δύση αυξάνει το ενδιαφέρον της για κρίσιμες πρώτες ύλες, κυρώσεις, ενεργειακές διαδρομές και συνδεσιμότητα μέσω του λεγόμενου Middle Corridor. Σε αυτό το περιβάλλον, η Τουρκία δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει ούτε τη Ρωσία ούτε την Κίνα. Αντίθετα, επιδιώκει να λειτουργήσει ως συμπληρωματικός πόλος επιρροής, προσφέροντας στις χώρες της περιοχής περισσότερες επιλογές.

Ο ρόλος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών

Ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών δεν περιορίζεται πλέον σε συμβολικές αναφορές στην κοινή ιστορία, τη γλώσσα και την πολιτισμική συγγένεια. Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι η ταυτότητα μπορεί να λειτουργήσει ως «υποδομή» στις διεθνείς σχέσεις, διευκολύνοντας την εμπιστοσύνη, τις συμφωνίες, τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, τα επιχειρηματικά φόρουμ και τις πολιτικές διαβουλεύσεις.

Η άτυπη σύνοδος στο Τουρκιστάν πραγματοποιήθηκε με βασική θεματολογία την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή ανάπτυξη, δείχνοντας ότι η συνεργασία των τουρκικών κρατών μετακινείται πέρα από τον πολιτισμό και τις μεταφορές, σε τομείς όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι πλατφόρμες, τα δεδομένα και τα χρηματοοικονομικά συστήματα.

Η επίσκεψη Ερντογάν στο Καζακστάν

Κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στην Αστάνα, Τουρκία και Καζακστάν υπέγραψαν τη Διακήρυξη Αιώνιας Φιλίας και Διευρυμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και συμφωνίες σε τομείς όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, η ενέργεια, η εκπαίδευση, οι επενδύσεις, η άμυνα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν επίσης τον στόχο για αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 15 δισ. δολάρια.

Η Άγκυρα και η Αστάνα εμφανίζονται έτσι να επενδύουν σε μια σχέση που δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά και τη στρατηγική συνδεσιμότητα της Κεντρικής Ασίας με τον Νότιο Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Το Μεσαίος Διάδρομος και η γεωγραφία ως στρατηγικό πλεονέκτημα

Κεντρικό στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής είναι ο Μεσαίος Διάδρομος, η διαδρομή που συνδέει την Κίνα και την Κεντρική Ασία με την Ευρώπη μέσω Κασπίας, Νοτίου Καυκάσου και Τουρκίας.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι βόρειες διαδρομές μέσω Ρωσίας έγιναν πολιτικά πιο ευαίσθητες, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για εναλλακτικούς διαδρόμους. Για το Καζακστάν, ο Μεσαίος Διάδρομος προσφέρει μείωση της εξάρτησης από ρωσικές οδούς. Για την Τουρκία, μετατρέπει τη γεωγραφία της σε στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς η Άγκυρα μπορεί να λειτουργήσει ως δυτική πύλη προς την Ευρώπη.

Ωστόσο, η διαδρομή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, όπως περιορισμένη χωρητικότητα στην Κασπία, ανάγκη για καλύτερες λιμενικές υποδομές, καθυστερήσεις στα τελωνεία, εναρμόνιση τιμολογίων και συντονισμό των σιδηροδρομικών δικτύων.

Ψηφιακή συνεργασία και νέα πεδία επιρροής

Η επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής ανάπτυξης ως βασικού θέματος της συνόδου στο Τουρκιστάν δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην Κεντρική Ασία δεν αφορά μόνο αγωγούς, λιμάνια και σιδηροδρόμους.

Οι χώρες της περιοχής αναπτύσσουν συστήματα ψηφιακής ταυτότητας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, fintech, τεχνητής νοημοσύνης και διαχείρισης δεδομένων. Σε αυτό το πεδίο, η Τουρκία προβάλλεται ως εναλλακτικός τεχνολογικός εταίρος, διαφορετικός από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Δύση.

Η σημασία αυτής της διάστασης είναι μεγάλη: η επόμενη φάση της κυριαρχίας στην Κεντρική Ασία δεν θα αφορά μόνο σύνορα και ενεργειακούς πόρους, αλλά και δεδομένα, πληρωμές, ψηφιακές πλατφόρμες και πρότυπα τεχνητής νοημοσύνης.

Τα όρια της τουρκικής επιρροής

Παρά τη δυναμική της, η Τουρκία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα σε επίπεδο χρηματοδότησης ούτε τη Ρωσία σε επίπεδο ιστορικού βάθους ασφαλείας. Η Άγκυρα αντιμετωπίζει επίσης εσωτερικούς οικονομικούς περιορισμούς, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά της να λειτουργήσει ως κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή.

Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας παραμένουν βαθιά πραγματιστικές. Το Καζακστάν συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα σε Ρωσία, Κίνα, Δύση και Τουρκία, ενώ το Ουζμπεκιστάν αξιοποιεί επιλεκτικά το τουρκικό πλαίσιο συνεργασίας, διατηρώντας τη στρατηγική του αυτονομία.

Γιατί η Τουρκία γίνεται χρήσιμος «τρίτος άξονας»

Η σημασία της τουρκικής παρουσίας δεν βρίσκεται στο ότι η Άγκυρα μετατρέπεται σε κυρίαρχη δύναμη της Κεντρικής Ασίας. Βρίσκεται στο ότι προσφέρει στις χώρες της περιοχής περισσότερες επιλογές, νέες διαδρομές, θεσμικές πλατφόρμες, πολιτισμική γέφυρα και πρόσβαση προς τη Δύση.

Με άλλα λόγια, η Τουρκία δεν δημιουργεί ένα ενιαίο μπλοκ τουρκικών κρατών, αλλά έναν διάδρομο πολιτικό, οικονομικό, μεταφορικό και ψηφιακό. Αυτός ο διάδρομος επιτρέπει στην Κεντρική Ασία να αυξήσει το περιθώριο ελιγμών της και να μη βλέπει το μέλλον της μόνο μέσα από τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Κίνας.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Άγκυρα και οι τουρκικές χώρες θα μπορέσουν να μετατρέψουν την κοινή ταυτότητα σε πρακτική ισχύ: ταχύτερες μεταφορές, βαθύτερη ψηφιακή συνεργασία, ανθεκτικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες και θεσμούς που θα παράγουν περισσότερα από κοινές διακηρύξεις.