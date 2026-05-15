Η υπόθεση ενός επιχειρηματία που έκανε 1,5 χρόνο φυλακή στην Κύπρο για «βιασμό» της κουνιάδας του θυμίζει σειρά του Netflix, καθώς πρόκειται για οικογενειακή πλεκτάνη της μέχρι πρότινος συζύγου του, ώστε να κλέψει την περιουσία που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 53χρονος Νοτιοαφρικανός, Τζόζεφ Ντάβιντσον, προπονητής του bodybuilding και επιχειρηματίας, κρατείτο ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για 1,5 χρόνο, αντιμέτωπος με κατηγορίες για έναν βιασμό που, όπως αποφάσισε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας την περασμένη Δευτέρα, δεν διέπραξε ποτέ.

Σύμφωνα με το philenews.com, η δικαίωση του Ντάβιντσον ήρθε 18 μήνες αργότερα, αλλά όπως δηλώνει, υπήρξε μεγάλο συναισθηματικό και ηθικό κόστος για τον ίδιο και τις δύο κόρες του.

Η υπόθεση

Ο Ντάβιντσον παντρεύτηκε με την 40χρονη σήμερα Α.Κ. το 2016 στη Νότιο Αφρική, όπου διέμεναν μόνιμα και γνωρίστηκαν. Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας αποφάσισαν να μετοικήσουν στην Κύπρο μαζί με τα μέλη της οικογένειας της Α.Κ., ενώ μέχρι το 2022 εγκαταστάθηκαν σε τριώροφη οικία στην Καλαβασό, που έχει τέσσερα ξεχωριστά διαμερίσματα. Στο ένα διέμενε ο Ντάβιντσον με την Α.Κ., στο άλλο η μία εκ των δύο θυγατέρων του από τον πρώτο του γάμο και η γιαγιά της Α.Κ., στο τρίτο η αδερφή της συζύγου του και στο εναπομείναν οι πεθεροί του.

Ο Ντάβιντσον και η σύζυγός του διατηρούσαν επιχείρηση στη Λεμεσό με προϊόντα υγιεινής διατροφής.

Η υπόθεση έχει ως αφετηρία ταξίδι που έκαναν για σκοπούς αναψυχής στο Τέξας των ΗΠΑ ο κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγό του και την αδερφή της. Κατά την παραμονή τους στις ΗΠΑ, οι δύο γυναίκες, κι ενόσω ο Ντάβιντσον απουσίαζε από τον τόπο όπου διέμεναν, πήραν το αεροπλάνο εν αγνοία του και ταξίδεψαν πίσω στην Κύπρο. Στις 10/11/2024 έδωσαν κατάθεση στην Αστυνομία της Κύπρου και τον κατήγγειλαν, μεταξύ άλλων, για βιασμό που έγινε και δύο κατ’ ισχυρισμό επεισοδιακά περιστατικά κατά τα οποία υποστήριξαν πως άσκησε βία εναντίον των ιδίων και της μητέρας τους.

Όταν ο Ντάβιντσον επέστρεψε και ο ίδιος στην Κύπρο, συνελήφθη στη βάση της καταγγελίας και έκτοτε κρατείτο. Από την πρώτη στιγμή ο 53χρονος είχε αναφέρει στους ανακριτές ότι ο λόγος που τον κατήγγειλαν ήταν για να οικειοποιηθεί η σύζυγός του τα χρυσά νομίσματα που είχε σε τραπεζική θυρίδα και στην οικία στην Καλαβασό.

Μάλιστα, υπήρξε και επικοινωνία μεταξύ του ίδιου του Ντάβιντσον με την κόρη του όταν αυτός βρισκόταν στις ΗΠΑ κι αντιλήφθηκε ότι τον εγκατέλειψαν η σύζυγος και η αδερφή της. Ο Ντάβιντσον, σύμφωνα με ακλόνητη μαρτυρία που παρουσίασε στο δικαστήριο, είχε αναφέρει στην κόρη του να ελέγξει την κατάσταση γιατί φοβόταν ότι σκόπευαν να του αποσπάσουν τα νομίσματα.

Ο 53χρονος από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη από την αστυνομία είχε δώσει τις θέσεις του για τα κίνητρα της σε βάρος του καταγγελίας, ωστόσο, οι ανακριτές παρέλειψαν να εξετάσουν την εκδοχή του.

Οι αντιφάσεις

Κατά την αντεξέταση που έκανε ο Ηλίας Στεφάνου, δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, αναδείχθηκε σωρεία αντιφάσεων. Υπήρχαν περιπτώσεις που στο αφήγημα, το οποίο επιχειρήθηκε να προωθηθεί από τις γυναίκες, προστέθηκαν νέα σημαντικά στοιχεία που δεν είχαν προηγουμένως κατατεθεί στην αστυνομία, ενώ υπήρχαν και αντικρουόμενες θέσεις μεταξύ των τριών μαρτυριών. Με απλά λόγια, άλλα έλεγε η μία για ένα γεγονός και άλλα η άλλη. Υπήρξε ακόμη και μαρτυρία για φερόμενη επίθεση που έκανε ο Ντάβιντσον στην κουνιάδα του ενόσω ήταν σε θέση οδηγού στο αυτοκίνητο και η οποία επίθεση πρακτικά είναι αδύνατο να γίνει.

Το δικαστήριο, στην αθωωτική απόφαση που εξέδωσε, παρέθεσε απόσπασμα από την αντεξέταση που έγινε στις δύο αδερφές ο κ. Στεφάνου (σημ. ακριβής στιχομυθία) για να υποδείξει τις χτυπητές αντιφάσεις.

Πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η πρώην σύζυγος του Ντάβιντσον είπε ότι δεν γνώριζε πως στη θυρίδα υπήρχαν χρυσά νομίσματα, ενώ βίντεο την έδειχνε να είναι στο χώρο της θυρίδας μαζί με τον Τζόζεφ τη στιγμή που ο τελευταίος τοποθετούσε εκεί χρυσά νομίσματα.

Για την αδερφή της πρώην συζύγου του Ντάβιντσον, την Μ.Κ., και τον φερόμενο βιασμό της προκύπτει αντιφατική μαρτυρία ως προς τον χρόνο που τελέστηκε το κακούργημα. Αρχικά είπε στην Αστυνομία ότι βιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και μετά, σε συμπληρωματική κατάθεση, είπε ότι το αδίκημα έγινε τον Φεβρουάριο του 2023. Επιπλέον, ενώ έλεγε ότι ο Ντάβιντσον παραβίαζε τον προσωπικό χώρο της και είχε παρενοχλητική συμπεριφορά, εντούτοις στην αντεξέταση παραδέχθηκε ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να προσεγγίσει ο κατηγορούμενος τον προσωπικό της χώρο.

Ακόμη, όταν της υπεδείχθη ότι λόγω λήψης στεροειδών και σωματικών παρενεργειών ο Ντάβιντσον δεν θα μπορούσε για πρακτικούς λόγους να την βιάσει, απάντησε με τρόπο που κλονίστηκε συθέμελα η μαρτυρία της, δείχνοντας άγνοια και απαντώντας με τρόπο εκτός λογικής.