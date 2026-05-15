Την επέκταση του ισραηλινού ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον το 60% του παλαιστινιακού θύλακα.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ και αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι το Ισραήλ έχει διευρύνει την περιοχή που κατέχει στρατιωτικά στη Γάζα, πέρα από τα όρια που είχαν προβλεφθεί στην εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην υποχωρήσει από τη Γάζα, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν εγκατέλειψε κανένα έδαφος, παρά τις διεθνείς πιέσεις. «Ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε. Δεν φύγαμε. Σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο, θα δούμε», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με διεθνή μέσα που επικαλούνται ισραηλινές αναφορές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το Ισραήλ επέδειξε τη «δύναμη» του λαού, του κράτους και του στρατού του, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή των ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πέρα από την «κίτρινη γραμμή»

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Η συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου προέβλεπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα διατηρούσαν τον έλεγχο λίγο πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας, στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή».

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός έχει επεκτείνει σταδιακά τη ζώνη ελέγχου του, δημιουργώντας μια νέα, άτυπη «πορτοκαλί γραμμή», η οποία μετατοπίζει τα όρια βαθύτερα μέσα στον θύλακα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η επέκταση αυτή συνδέεται με την αδυναμία εφαρμογής της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, η οποία θα περιλάμβανε τον αφοπλισμό της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Στασιμότητα στη δεύτερη φάση της συμφωνίας

Παρότι η πρώτη φάση της εκεχειρίας οδήγησε στην απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, η πολιτική διαδικασία έχει ουσιαστικά παγώσει.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν προχωρά στον αφοπλισμό της, ενώ η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας και για στρατιωτική επέκταση μέσα στη Γάζα.

Η νέα δήλωση Νετανιάχου δείχνει ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να επιστρέψει στα αρχικά όρια της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης στρατιωτικής πίεσης.

Παρά την εκεχειρία, η βία δεν έχει σταματήσει. Η Γάζα παραμένει αντιμέτωπη με καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις, περιορισμούς μετακίνησης και βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 850 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας. Την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τον θάνατο πέντε στρατιωτών του στη Γάζα.

Η παραδοχή Νετανιάχου ότι το Ισραήλ ελέγχει πλέον το 60% της Λωρίδας της Γάζας ενισχύει τους φόβους ότι η εκεχειρία κινδυνεύει να μετατραπεί σε μόνιμη στρατιωτική διχοτόμηση του θύλακα. Η φράση «αύριο, θα δούμε» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων από την ισραηλινή πλευρά, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση, η νέα πραγματικότητα επί του εδάφους δείχνει ότι η Γάζα παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα σε μια εύθραυστη εκεχειρία, συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και μια πολιτική διαδικασία που έχει ουσιαστικά βαλτώσει.