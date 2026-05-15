Με την απολογία στον Ανακριτή Λαμίας, τεσσάρων ακόμη κατηγορουμένων κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση και συμμορία, συνεχίστηκε η υπόθεση με τις μαζικές συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο και αφορούν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το lamiareport, το πρωί της Παρασκευής (15/5/26) τα σκαλιά του Δικαστικού Μεγάρου ανεβήκαν οι τρεις (3) από τους τέσσερις κατηγορούμενους της 2ης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας και συγκεκριμένα, ένας 47χρονος επιχειρηματίας και δύο νεαροί 25 και 19 ετών. Ο τρίτος νεαρός που κατηγορείται για την ίδια εγκληματική οργάνωση, είναι ήδη έγκλειστος στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού για άλλη υπόθεση και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, θα απολογηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι.

Πριν από τις απολογίες ωστόσο των παραπάνω προηγήθηκε η απολογία του 36χρονου αλλοδαπού που περιλαμβάνεται στην ποινική δικογραφία, με μία ακόμη 37χρονη (που είναι ήδη έγκλειστη σε Κατάστημα Κράτησης και σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport θα απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη) ως μέλος εγκληματικής ομάδας – συμμορίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όλοι τους, μετά από οκτώ και πλέον ώρες που παρέμειναν στα Δικαστήρια, με τη σύμφωνη γνώμη του Ανακριτή και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τις κακουργηματικές πράξεις που τους χρεώνονται.

Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη (13/6), είχαν απολογηθεί στον Ανακριτή τα πέντε μέλη της 1ης εγκληματικής οργάνωσης εκ των οποίων τα τέσσερα οδηγήθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μόνο ένας 34χρονος Έλληνας, από το σύνολο των εννέα συλληφθέντων, ενώ δύο ακόμη μέλη, ένα της 2ης εγκληματικής οργάνωσης και ένα της εγκληματικής ομάδας – όπως έχουν χαρακτηριστεί στη δικογραφία, αντίστοιχα – βρίσκονται όπως ήδη σημειώσαμε στη Φυλακή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι από την πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας, τις παρακολουθήσεις των μελών και τις ηχογραφημένες συνομιλίες τους, προκύπτει ότι το κέρδος που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους και συγκεκριμένα τη διακίνηση κάνναβης, κοκαΐνης και ηρωίνης, συνολικά υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ! Επιπλέον οι αστυνομικοί στις έρευνες που είχαν διεξάγει σε προγενέστερο χρόνο είχαν σημαντικά ευρήματα σε ναρκωτικές ουσίες σε σπίτια και καβάτζες των συλληφθέντων, αλλά και όπλα, ενώ για κάποιους εξ αυτών υπάρχουν και επιπλέον κατηγορίες όπως αυτές του εμπρησμού και της εκβίασης.