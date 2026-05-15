Στη δημοσιότητα δόθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής τα ονόματα των πολιτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός για τη φετινή περίοδο. Η ΔΥΠΑ προχώρησε στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους δικαιούχους, τους ωφελούμενους αλλά και όσους αποκλείστηκαν από τη διαδικασία λόγω ελλιπών στοιχείων ή μη πλήρωσης των κριτηρίων.

Το φετινό πρόγραμμα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers) για φθηνές διακοπές σε όλη την Ελλάδα.

Πώς θα βρείτε τα αποτελέσματα και τους πίνακες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το όνομά τους ή τον αριθμό της αίτησής τους απευθείας στον επίσημο ιστότοπο της υπηρεσίας. Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αναζήτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.dypa.gov.gr, όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικά οι τρεις κατηγορίες πινάκων: Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων.

Ενστάσεις και οριστικά αποτελέσματα

Με την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων, ξεκινά η περίοδος των ενστάσεων για όσους θεωρούν ότι η αίτησή τους απορρίφθηκε λανθασμένα. Μετά την εξέταση των προσφυγών, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην έκδοση των οριστικών πινάκων, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να εξαργυρώσουν τις επιταγές τους στα συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.