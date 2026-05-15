Μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης θα απευθύνει στα γαλάζια στελέχη σήμερα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, κηρύσσοντας την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου της ΝΔ.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προχωρήσει σε απολογισμό πεπραγμένων και θα δώσει έμφαση στις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2023-2027, που η ΝΔ έχει κάνει πράξη. Και θα υπογραμμίσει ότι αυτό που χαρακτηρίζει την παράταξη είναι η φράση «τα είπαμε, τα κάναμε».

Μέσα από αυτά που θα πει λίγο μετά τις επτά, ο πρωθυπουργός θα «οπλίσει» με επιχειρήματα τα στελέχη του κόμματος ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί και στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της γαλάζιας παράταξης, αλλά και σε όσους συμπορεύτηκαν με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023.

Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να απαντήσει και στο ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία».

Θα τονίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και όλα τα στελέχη της ΝΔ θα πρέπει να δουλεύουν με το βλέμμα χαμηλά και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ θα τονίσει ότι η αντιπολίτευση αδυνατεί να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση και θα υπογραμμίσει ότι το διακύβευμα είναι η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων.

Ειδικά για την ακρίβεια, θα σημειώσει ότι η κυβέρνηση παίρνει και θα συνεχίσει να παίρνει μέτρα στήριξης με μειώσεις των φόρων και μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, αλλά χωρίς να διακινδυνεύει η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στην δύσκολη διεθνή συγκυρία, λέγοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η θέση της Ελλάδας σε έναν κόσμο και κυρίως σε μια Ευρώπη που αλλάζει δραματικά.

Χωρίς να χαϊδεύει αυτιά όπως οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι θα υπάρξουν συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές.

Και για τον λόγο αυτό θα τονίσει τη σημασία της σταθερότητας και της εσωτερικής πολιτικής ομαλότητας.

Και εδώ θα τονίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τα παραπάνω είναι η ΝΔ.

Παράλληλα, θα υπενθυμίσει ότι η συγκυρία είναι επίσης κρίσιμη, καθώς η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με πολλές προκλήσεις όπως η χάραξη της νέας ΚΑΠ.

Ο πρωθυπουργός δεν θα πει πολλά για την αντιπολίτευση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες θα περιοριστεί στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση.